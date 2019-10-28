Не менее двух суток потребуется на устранение всех последствий урагана в Твери

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-28T14:19:15+03:00

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Устранять последствия стихии в Твери начали еще ночью. В результате сильного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, в городе были повреждены дорожные знаки, повалены деревья, порваны линии электропередачи. Многие улицы оказались обесточены.

По данным МУП "Тверьгорэлектро", на утро понедельника 28 октября электроснабжение восстановлено на Петербургском шоссе, улицах Хромова и Седова, в поселке Сахарово. В основном от порывов ветра пострадала сеть уличного освещения.

Обрыв проводов был зафиксирован на улице А. Дементьева, в районе дом 25, – упавшее на провода дерево уже распилено и убрано с проезжей части. На пересечении улиц Мусоргского и Мичурина демонтирован накренивший столб уличного освещения.

На устранение всех последствий у энергетиков уйдет еще около двух суток. Руководство муниципального предприятия обращается к жителям города с просьбой сообщать об инцидентах на сетях электроснабжения по телефонам: 66-66-80 или 8-800-450-02-77.

Поврежденные объекты улично-дорожной сети восстанавливают работники МУП "ЖЭК". Коммунальщики производят установку поваленных ветром дорожных знаков, светофоров, убирают поваленные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU