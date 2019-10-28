2019-10-28T13:59:45+03:00
Происшествия

Ураган оставил Вышний Волочёк без питевой воды

На колонках и скважинах образовались огромные очереди
Ольга ТРОФИМОВА
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Ураган оставил Вышний Волочек без питьевой воды Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"Ураган оставил Вышний Волочек без питьевой воды Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"
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Разрушительная стихия ночью, 28 октября, изрядно потрепала Тверскую область. Последствия буйства ночной стихии в полной мере ощутили на себе и жители Вышнего Волочка.

В городе срывало крыши, вырывало из асфальта дорожные знаки, валило деревья, теплицы и заборы. Но главное то, что горожане остались фактически без цивилизации - в городе нет электричества и питьевой воды. На источниках, колонках и скважинах образовались огромные очереди. Люди переживают, что воды может не хватить, так как и оттуда на течет тонкой струйкой. Данный факт подтверждается огромным количеством фото в местном сообществе в соцсети.

К слову, в некоторых магазинах вода резко подорожала, а в каких-то и вовсе исчезла с прилавков.

А тем временем, местные власти занимаются ликвидацией последствий сильного ветра, который натворил в регионе много без. В правительстве состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, вопрос о восстановлении электроснабжения находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени.

На источниках огромные очереди Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"/Елена Полковникова

На источниках огромные очереди Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"/Елена Полковникова

Вода течет тонкой струйкой и есть не во всех колонках Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"/Александр Яковлев

Вода течет тонкой струйкой и есть не во всех колонках Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"/Александр Яковлев

ИСТОЧНИК KP.RU

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