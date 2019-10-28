Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Тверской области
Шквалистый ветер, который обрушился на Тверскую область в ночь на 28 октября, будет о себе напоминать еще долго. Пока местные власти ликвидируют последствия урагана, жители в соцсетях делятся фотографиями разрушений, причиненными разбушевавшейся стихией.
Целый фоторепортаж с Кувшиновского городского кладбища появился в группе "Подслушано в Кувшиново". Ветром на погосте повалило очень много деревьев - разбиты памятники и ограды. Зрелище, прямо скажем, удручающее.
Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян
Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян
ИСТОЧНИК KP.RU