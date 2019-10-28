2019-10-28T12:49:29+03:00
Происшествия

Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Тверской области

Ветром огромные деревья повалило прямо на ограды и памятники
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий АрустамянУраган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян
Изменить размер текста:

Шквалистый ветер, который обрушился на Тверскую область в ночь на 28 октября, будет о себе напоминать еще долго. Пока местные власти ликвидируют последствия урагана, жители в соцсетях делятся фотографиями разрушений, причиненными разбушевавшейся стихией.

Целый фоторепортаж с Кувшиновского городского кладбища появился в группе "Подслушано в Кувшиново". Ветром на погосте повалило очень много деревьев - разбиты памятники и ограды. Зрелище, прямо скажем, удручающее.

Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян

Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян

Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян

Ураган прошелся по кладбищу в Кувшиново Фото: vk.com/"Подслушано в Кувшиново"/Виталий Арустамян

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчине, избившему полицейского в Тверской области, предъявлено обвинение
Жителей Твери приглашают на бесплатное обследование по профилактике инсульта
Жителям Тверской области напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа
Житель Тверской области перевозил наркотики на переднем сиденье иномарки
Более 120 тысяч рублей составил ущерб от кражи ювелирных украшений у жителя Тверской области
Губернатор Игорь Руденя оценил масштабы урагана в Тверской области с высоты птичьего полета
Молодой водитель в Тверской области устроил аварию с пятью пострадавшими
Не менее двух суток потребуется на устранение всех последствий урагана в Твери
Ураган оставил Вышний Волочёк без питевой воды
Пропавшие буквы из надписи "Тверь" в ландшафтном парке "Тьмака" нашли в реке
Контактную трамвайную сеть демонтируют на Новом мосту в Твери
Из-за сильного ветра без света остались больницы, школы, детские сады, социальные учреждения Тверской области
За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов
В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей
В Тверской области детям приходилось идти пять километров до соседней деревни, чтобы сесть в школьный автобус
Шейный позвонок древнего носорога нашли в Тверской области
В Тверской области шквалистый ветер наделал много бед