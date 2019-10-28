2019-10-28T12:19:06+03:00
Происшествия

Из-за сильного ветра без света остались больницы, школы, детские сады, социальные учреждения Тверской области

В регионе продолжается ликвидация последствий ночной стихии
Ольга ТРОФИМОВА
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В правительстве состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ правительстве состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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28 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Главным вопросом повестки стала ситуация с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов Тверской области.

В совещании приняли участие руководители и представители профильных ведомств и силовых структур.

- Задача номер один – оперативно восстановить электроснабжение. В зону отключения попали больницы, школы, детские сады, социальные учреждения - они должны быть обеспечены резервным питанием, - сказал Игорь Руденя. По информации руководителей ведомств, такая работа проведена.

Напомним, сильнейший шквалистый ветер обрушился на Верхневолжье в ночь на понедельник. Сильные порывы обрывали провода, повалили деревья, на некоторых строениях срывало крышу и сносило заборы.

Глава региона также поручил обеспечить восстановление зданий учреждений социального сектора, поврежденных из-за непогоды. Ночью в Тверской области активно устранялись аварии на линиях, сейчас работы продолжаются. В область привлечены дополнительные силы и средства других филиалов "Россети Центр". Особое внимание уделено восстановлению энергоснабжения в наиболее пострадавших от стихии территориях – Вышневолоцком городском округе, Бежецком районе и других.

По всем поступившим от жителей заявкам МЧС и энергетики оказывают адресную помощь.

О ходе восстановления электроснабжения можно можно узнать, позвонив на прямую линию "Россети Центр" по тел.: 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная "горячая линия" МЧС. Сообщить о сбоях можно по номеру 112. Номер горячей линии МЧС (4822) 39-09-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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