За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-28T10:16:31+03:00

Вот такие красавцы причаливали летом в Тверь. На фото - комфортабельный четырехпалубный теплоход "Михаил Фрунзе" Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Спрос на круизный туризм в Тверской области увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам навигационного периода, который в этом году длился ровно 188 дней, на водном транспорте Тверскую область посетили свыше 39 тысяч человек. У берегов Твери, Калязина и Весьегонска причалили 259 теплоходов, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом турпоток в области вырос на 8,7%, в Калязине - на 18%: за счет посещения туристами нового музея "Волгари".

Ожидается, что в перспективе, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.

- Проект Тверской области по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", единственный в Центральном федеральном округе, вошел в федеральную программу развития культуры и туризма, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Уникальный транспортно-логистический узел - главный объект кластера - свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем. Там же планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург и нового речного порта.

ИСТОЧНИК KP.RU