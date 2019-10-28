2019-10-28T10:16:31+03:00
Общество

За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов

В регионе подвели итоги навигационного периода
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вот такие красавцы причаливали летом в Тверь. На фото - комфортабельный четырехпалубный теплоход "Михаил Фрунзе"Вот такие красавцы причаливали летом в Тверь. На фото - комфортабельный четырехпалубный теплоход "Михаил Фрунзе"Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

Спрос на круизный туризм в Тверской области увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам навигационного периода, который в этом году длился ровно 188 дней, на водном транспорте Тверскую область посетили свыше 39 тысяч человек. У берегов Твери, Калязина и Весьегонска причалили 259 теплоходов, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом турпоток в области вырос на 8,7%, в Калязине - на 18%: за счет посещения туристами нового музея "Волгари".

Ожидается, что в перспективе, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.

- Проект Тверской области по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", единственный в Центральном федеральном округе, вошел в федеральную программу развития культуры и туризма, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Уникальный транспортно-логистический узел - главный объект кластера - свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем. Там же планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург и нового речного порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей
В Тверской области детям приходилось идти пять километров до соседней деревни, чтобы сесть в школьный автобус
Шейный позвонок древнего носорога нашли в Тверской области
В Тверской области шквалистый ветер наделал много бед
На улице Карпинского в Твери мусоровоз провалился в яму на дороге
В последние дни октября в Тверской области отменят несколько электричек
Из реки в Тверской области выловили тело утонувшего мужчины
В Тверь на вертолете доставили пациентку из Удомли
В Тверской области третий месяц ищут молодого мужчину с зелеными глазами
Случайная знакомая обокрала свою собутыльницу в Тверской области
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
Из дома жителя Тверской области украли телевизор
Жители Тверской области готовятся писать Географический диктант
В Твери состоялась первая победа "Динамо" в китайской серии игр чемпионата ВХЛ
В Твери завершены работы по ремонту водовода
Жителей Тверской области предупреждают о гололедице
Нормативные параметры водоснабжения в Твери будут восстановлены ночью
Во дворе дома в Тверской области водитель сбил пожилую женщину
Житель Твери попался со свертком с наркотическим веществом
В Твери простятся с парашютистом Сергеем Вяликовым, который находился на борту разбившегося в Африке Boeing-737
В Тверской области мужчина обокрал спящего приятеля
Коммунальное ЧП в Твери: несколько районов остались без холодной воды
Жители в Тверской области могут сообщить о "серой" зарплате в прокуратуру
В Тверской области водитель уснул и врезался в отбойник