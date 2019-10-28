За время навигационного периода в Тверской области причалили 259 теплоходов
Спрос на круизный туризм в Тверской области увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По итогам навигационного периода, который в этом году длился ровно 188 дней, на водном транспорте Тверскую область посетили свыше 39 тысяч человек. У берегов Твери, Калязина и Весьегонска причалили 259 теплоходов, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом турпоток в области вырос на 8,7%, в Калязине - на 18%: за счет посещения туристами нового музея "Волгари".
Ожидается, что в перспективе, Верхневолжье может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.
- Проект Тверской области по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", единственный в Центральном федеральном округе, вошел в федеральную программу развития культуры и туризма, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Уникальный транспортно-логистический узел - главный объект кластера - свяжет Ленинградский вокзал города Москвы с курортом Завидово и Московским морем. Там же планируется строительство железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути Москва – Санкт-Петербург и нового речного порта.
ИСТОЧНИК KP.RU