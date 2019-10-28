В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей
В прокуратуру Сонковского района обратились работники МУП "ЦРА №51".
В ходе проверки было установлено, что предприятие в феврале и марте 2019 года не выплатило зарплату сотрудникам, а в апреле не произвело расчет при увольнении. В результате образовалась задолженность на общую сумму 462 тыс. рублей.
Прокуратурой района в суд направлены девять заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате и два исковых заявления с требованиями о взыскании задолженности с МУП в пользу работников, которые рассмотрены и удовлетворены.
Должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU