В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-28T10:00:25+03:00

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В прокуратуру Сонковского района обратились работники МУП "ЦРА №51".

В ходе проверки было установлено, что предприятие в феврале и марте 2019 года не выплатило зарплату сотрудникам, а в апреле не произвело расчет при увольнении. В результате образовалась задолженность на общую сумму 462 тыс. рублей.

Прокуратурой района в суд направлены девять заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате и два исковых заявления с требованиями о взыскании задолженности с МУП в пользу работников, которые рассмотрены и удовлетворены.

Должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU