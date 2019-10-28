2019-10-28T10:00:25+03:00
Общество

В Тверской области работодатель задолжал сотрудникам более 460 тысяч рублей

Нарушителю придется заплатить штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сотрудникам МУПа задолжали 462 тыс. рублей по заработной платеВ Тверской области сотрудникам МУПа задолжали 462 тыс. рублей по заработной платеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В прокуратуру Сонковского района обратились работники МУП "ЦРА №51".

В ходе проверки было установлено, что предприятие в феврале и марте 2019 года не выплатило зарплату сотрудникам, а в апреле не произвело расчет при увольнении. В результате образовалась задолженность на общую сумму 462 тыс. рублей.

Прокуратурой района в суд направлены девять заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате и два исковых заявления с требованиями о взыскании задолженности с МУП в пользу работников, которые рассмотрены и удовлетворены.

Должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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