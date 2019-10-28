2019-10-28T10:19:19+03:00
Происшествия

В Тверской области шквалистый ветер наделал много бед

Отключения электричества, поваленные столбы и деревья - последствия разбушевавшейся стихии
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС работат в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС работат в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В ночь на 28 октября на Тверскую область обрушился сильный шквалистый ветер. О непогоде накануне предупреждали синоптики.

Последствия стихии для региона оказались разрушительными. В ряде населённых пунктов произошло частичное отключение электроэнергии, точное их количество не сообщается. Известно, что без света остались жители Вышнего Волочка, Калашниково, частично обесточена Тверь.

Наибольший ущерб стихия нанесла электросетевому хозяйству Вышневолоцкого и Кашинского городских округов, Бежецкого, Бологовского, Калязинского и Кесовогорского районов.

В зонах отключения ведутся аварийно-восстановительные работы, возобновление подачи электроэнергии. На местах работают специалисты "Россети Центр", ООО "Опора", МЧС Тверской области.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, всего задействовано 125 бригад, 132 единицы специальной техники, 425 человек. В настоящее время восстановлено электроснабжение более 100 населенных пунктов.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. Создан оперативный штаб с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Кроме отключения света стихия нанесла вред автомобилистам. Ветер с корнем вырывал деревья, сносил ограждения и даже повалил столб электропередачи на улице Мусоргского в Твери, который повис на собственных проводах.

На улице Мусоргского в Твери столб повис на проводах Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Рамм

На улице Мусоргского в Твери столб повис на проводах Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Рамм

К утру ветер немного стих, но ГУ МЧС России по Тверской области продолжает работу в режиме повышенной готовности. Ликвидация последствий продолжается.

В Брусилово ограждения сдуло на припаркованную "Газель" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Алексей Егоров

В Брусилово ограждения сдуло на припаркованную "Газель" Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Алексей Егоров

В районе Вагонзавода дерево упало на крышу автомобиля Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Павел Веселов

В районе Вагонзавода дерево упало на крышу автомобиля Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Павел Веселов

На улице Кооперативной в Лихославле ветром вырвало целый пласт земли с деревьями Фото: vk.com/"360Tver.ru - Лихославль, Калашниково, Тверь"/Олег Жигалов

На улице Кооперативной в Лихославле ветром вырвало целый пласт земли с деревьями Фото: vk.com/"360Tver.ru - Лихославль, Калашниково, Тверь"/Олег Жигалов

На площади 9 января в Торжке упала огромная ель Фото: vk.com/"Торжок любимый город"

На площади 9 января в Торжке упала огромная ель Фото: vk.com/"Торжок любимый город"

В Бологое сдуло автобусную остановку Фото: vk.com/"Анонимное Бологое"

В Бологое сдуло автобусную остановку Фото: vk.com/"Анонимное Бологое"

ИСТОЧНИК KP.RU

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