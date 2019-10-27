СЕГОДНЯ 20:43 2019-10-27T20:58:11+03:00

На улице Карпинского в Твери мусоровоз провалился в яму на дороге Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Наталья Лебедева

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Инцидент произошел в Зволжском районе, на улице Карпинского, рядом с домом №28. На указанном участке мусоровоз, принадлежащий МУП "ТСАХ" провалился в яму на дороге.

Фотографиями произошедшего поделились подписчики группы "Подслушано у водителей. Тверь". На снимках видно, что большегруз плотно сел в яму задним левым колесом.

В результате ЧП улица Карпинского оказалась перегорожена "КамАзом". Очевидцы сообщают, что вытаскивать машину будут завтра.

Аварийные знаки в месте аварии не установлены, поэтому водителей просят быть внимательнее при проезде данного участка.

На улице Карпинского в Твери мусоровоз провалился в яму на дороге Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Наталья Лебедева

ИСТОЧНИК KP.RU