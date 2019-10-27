2019-10-27T20:24:08+03:00
Общество

В последние дни октября в Тверской области отменят несколько электричек

На железной дороге будет осуществляться модернизация инфраструктуры
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери отменят несколько электричекВ Твери отменят несколько электричекФото: Василий ХОДАРЕВ
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В связи с работами на Октябрьской железной дороге в последних числах октября изменяется расписание движения ряда пригородных поездов на участках МоскваТверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Так, 30 и 31 октября изменится расписание движения поездов на московском направлении. В частности:

№6712 Москва-Тверь отправлением 13:20 отменен полностью;

№6711 Тверь-Москва отправлением 10:20 отменен полностью;

№6610 Москва-Конаково отправлением в 13:25 проследует до станции Крюково;

№6613 Конаково-Москва отправлением 18:09 проследует со станции Крюково.

28, 30 и 31 октября изменится расписание поездов до станции Бологое.

№6722 Тверь-Бологое отправлением в 9:00 проследует до станции Вышний Волочек;

№6779 Бологое-Тверь отправлением в 15:15 проследует со станции Вышний Волочек.

Более подробно с другими изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах МОсковско-Тверской ППК, а также на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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