2019-10-27T18:18:50+03:00
Происшествия

Из реки в Тверской области выловили тело утонувшего мужчины

Личность погибшего устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области обнаружили тело утонувшего мужчиныВ Тверской области обнаружили тело утонувшего мужчиныФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о том, что из реки Созь, вблизи д. Дальнее Хорошово Первомайского сельского поселения Конаковского района Тверской области, личным составом АСС Конаковского района извлечено тело мужчины, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 октября.

- Тело погибшего передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Личность погибшего устанавливается.

В МЧС напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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