В Тверь на вертолете доставили пациентку из Удомли

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-27T18:05:31+03:00

Из Удомельской ЦРБ в Тверь доставили пациентку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В воскресенье, 27 октября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в 12:23 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского гордского округа.

В 14:50 больная была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для оказания высокотехнологичной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU