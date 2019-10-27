В Тверь на вертолете доставили пациентку из Удомли
Женщине потребовалась неотложная помощь
Из Удомельской ЦРБ в Тверь доставили пациентку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В воскресенье, 27 октября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациентки в областную клиническую больницу города Твери.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в 12:23 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Удомельского гордского округа.
В 14:50 больная была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для оказания высокотехнологичной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU