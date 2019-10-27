В Тверской области третий месяц ищут молодого мужчину с зелеными глазами

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-27T17:20:25+03:00

Он пропал в начале августа в Осташкове

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Филатов Евгений Николаевич, 1989 года рождения, ушел из дома на улице Володарского в г. Осташков, Тверской области в начале августа 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе "ВПСО "Сова" Пено, Осташков, Селижарово" в соцсети.

Мужчина ростом 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в теплый камуфлированный костюм, сапоги резиновые черного цвета, серую бейсболку. При себе имел кнопочный телефон, большой рюкзак и документы.

Особая примета пропавшего - сломанный передний зуб.

Всех, кто обладает информацией о мужчине, просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 89910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU