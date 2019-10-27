2019-10-27T17:04:38+03:00
Происшествия

Случайная знакомая обокрала свою собутыльницу в Тверской области

Подозреваемая задержана
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жительницу Тверской области обокрала случайная знакомаяЖительницу Тверской области обокрала случайная знакомаяФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

С заявлением в полицию обратилась 45-летняя жительница Калининского района Тверской области. Женщина сообщила, что с ее банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств на общую сумму 5 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевшая пригласила к себе домой малознакомую женщину для совместного распития спиртных напитков. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, гостья через услугу "Мобильный банк" перевела себе деньги с банковской карты потерпевшей.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница Калининского района. Женщина созналась в содеянном.

По статье "Кража" женщине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из реки в Тверской области выловили тело утонувшего мужчины
В Тверь на вертолете доставили пациентку из Удомли
В Тверской области третий месяц ищут молодого мужчину с зелеными глазами
Двое маленьких детей пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
Из дома жителя Тверской области украли телевизор
Жители Тверской области готовятся писать Географический диктант
В Твери состоялась первая победа "Динамо" в китайской серии игр чемпионата ВХЛ
В Твери завершены работы по ремонту водовода
Жителей Тверской области предупреждают о гололедице
Нормативные параметры водоснабжения в Твери будут восстановлены ночью
Во дворе дома в Тверской области водитель сбил пожилую женщину
Житель Твери попался со свертком с наркотическим веществом
В Твери простятся с парашютистом Сергеем Вяликовым, который находился на борту разбившегося в Африке Boeing-737
В Тверской области мужчина обокрал спящего приятеля
Коммунальное ЧП в Твери: несколько районов остались без холодной воды
Жители в Тверской области могут сообщить о "серой" зарплате в прокуратуру
В Тверской области водитель уснул и врезался в отбойник