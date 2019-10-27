Случайная знакомая обокрала свою собутыльницу в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-27T17:04:38+03:00

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С заявлением в полицию обратилась 45-летняя жительница Калининского района Тверской области. Женщина сообщила, что с ее банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств на общую сумму 5 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевшая пригласила к себе домой малознакомую женщину для совместного распития спиртных напитков. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, гостья через услугу "Мобильный банк" перевела себе деньги с банковской карты потерпевшей.

Личность подозреваемой установили. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница Калининского района. Женщина созналась в содеянном.

По статье "Кража" женщине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU