Двое маленьких детей пострадали в ДТП на улице Красина в Твери
Угрозы жизни пострадавших нет
В ДТП на Красина пострадали трое Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 27 октября, на ул. 2-я Красина, в районе д. 51 в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Рено", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю "Опель".
В результате столкновения иномарок, пострадали три человека, в том числе двое детей - пассажиры "Опеля". Трехлетняя девочка ехала в детском кресле, а шестилетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Оба ехали на заднем сиденье. Угрозы жизни пострадавших нет. Оба водителя трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU