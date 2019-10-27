Двое маленьких детей пострадали в ДТП на улице Красина в Твери

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-27T14:35:50+03:00

В ДТП на Красина пострадали трое Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 27 октября, на ул. 2-я Красина, в районе д. 51 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Рено", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю "Опель".

В результате столкновения иномарок, пострадали три человека, в том числе двое детей - пассажиры "Опеля". Трехлетняя девочка ехала в детском кресле, а шестилетний мальчик был пристегнут ремнем безопасности. Оба ехали на заднем сиденье. Угрозы жизни пострадавших нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU