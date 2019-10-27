Жители Тверской области готовятся писать Географический диктант

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-27T09:51:24+03:00

Писать диктант очно в Тверской области будут более 5000 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В воскресенье, 28 октября, Тверская область в пятый раз присоединится к международной акции Географический диктант.

Проверить свои знания географии в регионе смогут более 5000 человек. Именно столько народу могут вместить организованные площадки. Остальные желающие смогут проверить свои знания в режиме онлайн. Трансляция будет организована на сайте организатора.

В Твери писать диктант будут на девяти площадках. Всего в регионе их - более 70.

Впервые написать Географический диктант смогут инвалиды по зрению. Для них в областной столице на базе Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М.И. Суворова в Спортивном переулке д. 2, к. 4 организована специальная площадка. Начало работы площадки в 11:00.

Вход на площадки свободный.

Начало диктанта в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU