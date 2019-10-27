В Твери состоялась первая победа "Динамо" в китайской серии игр чемпионата ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-27T08:59:27+03:00

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В субботу, 26 октября, на тверском льу СК "Юбилейный" хоккеисты "Динамо" встретились с командой из Китая "ОРДЖИ". Поддержать команды пришли более 1400 болельщиков.

В начале игры преимущество было на стороне гостей, но уже ближе к середине матча счет удалось сравнять, а после и вовсе выйти вперед. По итогу матча бело-голубые одержали волевую победу над пекинским "ОРДЖИ", ответив на два пропущенных гола четырьмя точным бросками. Итог матча 4:2.

Вот как прокомментировали результаты игры тренеры обеих команд. Их прямую речь приводит пресс-центр ХК "Динамо".

Дмитрий Катаев, тренер "ОРДЖИ":

- В первую очередь поздравляю соперников с победой. Это была хорошая игра. У нас не получились второй и третий периоды, хотя начали матч достаточно неплохо. У нас были моменты, мы играли организованно и дисциплинированно. С чем связано слабое начало второго периода, будем разбираться. Основной момент сегодня - пропустили очень много в меньшинстве, получив ненужные удаления. Это всё идет от дисциплины. Будем разбираться и готовиться к следующим играм.

Сергей Орешкин, главный тренер "Динамо" Тверь:

- С победой, в первую очередь, болельщиков и ребят - они сегодня отработали честно. На выезде попали в яму, не могли забить, не могли реализовать большинство. Но сегодня оно сработало, все четыре гола в большинстве забили. Сегодня старались, будем потихоньку выкарабкиваться и идти дальше. Всех с победой!

Отметим, что сейчас "Динамо" занимает 25 место в общей турнирной таблице и 7 место в дивизионе, имея 17 очков.

28 октября на лед спорткомплекса "Юбилейный" выйдет еще одна китайская команда - "КРС-БСУ". Начало матча в 19:00. Билеты продаются в кассах спорткомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU