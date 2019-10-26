В Твери завершены работы по ремонту водовода

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-26T20:03:18+03:00

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В Твери аварийная служба ООО "Тверь Водоканал" завершила ремонт трубопровода в деревне Глазково. Сейчас он заполняется водой, и еще несколько часов понадобится на промывку.

- Давление в городе постепенно восстанавливается, вода вернулась в большинство домов. Дефицит давления испытывают отдельные кварталы в Южном, Мамулине и Брусилове, - сообщают коммунальщики. - Ориентировочное время полного восстановления водоснабжения - 21:00.

Напомним, прорыв на напорном водоводе диаметром 600 мм произошел утром, 27 октября. В результате аварии без воды остались несколько районов Твери.

Изначально параметры водоснабжения обещали привести в норму к 2:00 ночи, но работы на участке удалось завершить раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU