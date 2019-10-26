Жителей Тверской области предупреждают о гололедице

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-26T19:28:59+03:00

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Последние дни уходящего октября жителей Тверской области теплом не порадуют. Уже в субботу, 27 октября, на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Вечером 27 октября и ночью 28 октября ветер поменяет направление на северо-западный и усилится до 15-20 м/с.

Как сообщает Тверской гидрометцентр, начиная с 28 октября, на территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночные температуры понизятся до -3...+2 градусов, днем 0...+5 град. На дорогах возможно образование гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU