Жителей Тверской области предупреждают о гололедице
Погода резко поменяется в выходные
На дорогах возможно образование гололедицыФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:
Последние дни уходящего октября жителей Тверской области теплом не порадуют. Уже в субботу, 27 октября, на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.
Вечером 27 октября и ночью 28 октября ветер поменяет направление на северо-западный и усилится до 15-20 м/с.
Как сообщает Тверской гидрометцентр, начиная с 28 октября, на территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ночные температуры понизятся до -3...+2 градусов, днем 0...+5 град. На дорогах возможно образование гололедицы.
ИСТОЧНИК KP.RU