Нормативные параметры водоснабжения в Твери будут восстановлены ночью

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-26T15:37:25+03:00

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Прорыв на напорном водоводе диаметром 600 мм произошел около 9:00 утра в субботу, 25 октября. В результате коммунального ЧП несколько районов Твери остались без холодной воды. Бригады ООО «Тверь Водоканал» определили место повреждения в районе дер. Глазково, сразу же приступили к локализации участка. Выяснилось, что из-за движения грунта у трубы откололся кусок. - На данный момент течь остановлена, вода откачана, что позволит бригадам приступить к ремонтно-восстановительным работам непосредственно на трубопроводе, - сообщили в пресс-службе компании. Завершить ремонт рабочие планируют до полуночи. А пока водоснабжение города осуществляется по одной из двух ниток водовода, что позволяет обеспечивать водой большую часть города. - После полного завершения ремонта и промывки водовода нормативные параметры будут восстановлены. Ориентировочный срок - 2:00 часа ночи, - уточнили в ООО "Тверь Водоканал".

ИСТОЧНИК KP.RU