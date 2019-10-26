Житель Твери попался со свертком с наркотическим веществом

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-26T15:14:59+03:00

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В причастности к незаконному обороту наркотиков подозревается 30-летний житель Твери. Мужчину задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области около дома в поселке Химинститута. У задержанного изъяли свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство массой 0,22 грамма. По ч.1 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU