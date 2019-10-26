В Твери простятся с парашютистом Сергеем Вяликовым, который находился на борту разбившегося в Африке Boeing-737

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-26T11:55:56+03:00

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В субботу, 26 октября, в Твери состоится прощание с Сергеем Вяликовым. Опытный парашютист, профессиональный тандем-инструктор погиб 10 марта 2019 года при крушении Boeing-737.

Напомним, трагедия произошла в Африке, неподалеку от Аддис-Абебы. На борту потерпевшего крушение самолета было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Выжить никому не удалось, в числе погибших значились и трое россиян - Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

Прощание с Сергеем Вяликовым начнется в 12.00 в Воскресенском Кафедральном Соборе (г. Тверь, ул. Баррикадная д. 1).

Парашютиста похоронят на кладбище в с. Кушалино Рамешковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU