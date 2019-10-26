В Тверской области мужчина обокрал спящего приятеля
Злоумышленник задержан
В Тверской области у мужчины украли телевизорФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Нелидовский" обратился 60-летний житель Нелидово.
Мужчина сообщил, что накануне выпивал у себя дома с приятелем. После застолья мужчина уснул, а на следующий день, когда собутыльника уже не было, хозяин квартиры заметил пропажу телевизора и предположил, что его прихватил с собой ушедший гость.
Оказалось, что приятель потерпевшего – неработающий ранее судимый 47-летний местный житель. Подозреваемого задержали, телевизор изъяли.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU