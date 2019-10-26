2019-10-26T11:29:00+03:00
Происшествия

Коммунальное ЧП в Твери: несколько районов остались без холодной воды

Причина тому - авария на водоводе
Ольга ТРОФИМОВА
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Несколько районов остались без холодной водыНесколько районов остались без холодной водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Утром в субботу, 26 октября, сразу несколько районов Твери остались без холодной воды, в некоторых домах отключили и горячую.

Как выяснилось, причиной коммунального ЧП стала утечка на напорном водоводе 600 мм в районе дер. Глазково.

- В результате утечки упало давление в Центральном, Московском и части Пролетарского районов Твери. Две бригады находятся на месте повреждения, приступили к локализации участка. Как только течь будет остановлена, приступят к ремонтным работам. До устранения в городе будет пониженно давление холодной воды, - сообщили в пресс-службе ООО "Тверь Водоканал".

К слову, в большинстве домов вода уже появилась, но напор пока слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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