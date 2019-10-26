Жители в Тверской области могут сообщить о "серой" зарплате в прокуратуру
В ведомстве организована "горячая линия"
Сообщить о нарушениях трудового законодательства можно на "горячую линию" прокуратуры Фото: архив "КП"
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"Горячая линия" по вопросам нарушений законодательства об оплате труда и выплаты "серой" заработной платы будет работать с 28 октября по 8 ноября. .
Позвонить дежурному прокурору можно по телефону: 8-980-630-03-87. Звонки принимаются в любой день (включая выходные) с 9:00 до 18:00.
Вся поступившая в ведомство информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
В прокуратуре также напоминают, что обращение можно направить через интернет-приемную.
ИСТОЧНИК KP.RU