В Тверской области водитель уснул и врезался в отбойник

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-26T10:15:14+03:00

В аварии на трассе пострадала женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ДТП случилось утром, 26 октября, на 222-м км трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель автомобиля "Пежо" ехал в сторону Москвы, уснул за рулём, потерял управление и врезался в металлический отбойник.

В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка "Пежо". Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU