В Тверской области водитель уснул и врезался в отбойник
Авария произошла в Торжокском районе
В аварии на трассе пострадала женщинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП случилось утром, 26 октября, на 222-м км трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель автомобиля "Пежо" ехал в сторону Москвы, уснул за рулём, потерял управление и врезался в металлический отбойник.
В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка "Пежо". Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU