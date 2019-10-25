Всех желающих приглашают в Твери на традиционную фольклорную вечерку

25 Окт. 23:26 2019-10-25T23:34:13+03:00

Приглашают всех желающих. Фото: Вконтакте/Вечорки в Твери

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26 октября в Тверском областном Доме народного творчества состоится традиционная фольклорная вечерка. В программе вечерки: традиционные забавы, парно-бытовые танцы, зажигательные пляски, живая музыка.

Организатор мероприятия - ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества» совместно с Центром славянской культуры Тверского государственного университета.

Познакомиться с традиционной народной культурой приглашают всех желающих.

В вечерке примут участие фольклорные коллективы «Славяночка» (Тверской государственный университет), студенты фольклорных отделений Тверского колледжа культуры и Тверского музыкального колледжа и другие любительские фольклорные коллективы.

Обязательно при себе иметь сменную обувь.

пл. Михаила Тверского, д. 3.

Начало в 17.00

Контактные данные: тел/факс (4822) 34-25-16.

ИСТОЧНИК KP.RU