В Твери объявили о старте 2-ого сезона Литературной премии имени Натальи Серовой
Фонд "Отчий дом" объявил о старте 2-ого сезона Литературной премии имени Натальи Серовой в Твери.
- А значит, самое время объявить начало приёма работ! - комментирует директор фонда "Отчий дом" Наталия Маматкова.
В ближайшее время будут озвучены изменения в положении премии и сроки.
Напомним, на первую премию было подано 43 работы от авторов не только России, но и Белоруссии. итоги были подведены 30 июля этого года в Ботаническом саду. Призерами стали: Святослав Михня (3 место), Дарья Гребенщикова (2 место) и Александра Смирнова (1 место).
Основатель фонда «Отчий дом» Наталья Серова ушла из жизни в июле 2018 года после тяжёлой болезни. В памяти горожан она осталась как настоящий патриот Твери, человек, бесконечно влюбленный в культуру и искусство.
В Твери Наталья Юрьевна была известна и как меценат: она поддерживала общественно значимые проекты в области литературы, театра, изобразительных искусств, спорта. Продолжая начатое ею дело, фонд «Отчий дом» решил, что премия имени Натальи Серовой - это справедливо и символично.
ИСТОЧНИК KP.RU