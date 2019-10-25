2019-10-25T22:30:03+03:00
Звезды

В Твери объявили о старте 2-ого сезона Литературной премии имени Натальи Серовой

В ближайшее время будут озвучены сроки приема работ
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери стартует 2-ой сезон Литературной премии имени Натальи Серовой. Фото: Надежда АлюшеваВ Твери стартует 2-ой сезон Литературной премии имени Натальи Серовой. Фото: Надежда Алюшева
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Фонд "Отчий дом" объявил о старте 2-ого сезона Литературной премии имени Натальи Серовой в Твери.

- А значит, самое время объявить начало приёма работ! - комментирует директор фонда "Отчий дом" Наталия Маматкова.

В ближайшее время будут озвучены изменения в положении премии и сроки.

Напомним, на первую премию было подано 43 работы от авторов не только России, но и Белоруссии. итоги были подведены 30 июля этого года в Ботаническом саду. Призерами стали: Святослав Михня (3 место), Дарья Гребенщикова (2 место) и Александра Смирнова (1 место).

Основатель фонда «Отчий дом» Наталья Серова ушла из жизни в июле 2018 года после тяжёлой болезни. В памяти горожан она осталась как настоящий патриот Твери, человек, бесконечно влюбленный в культуру и искусство.

В Твери Наталья Юрьевна была известна и как меценат: она поддерживала общественно значимые проекты в области литературы, театра, изобразительных искусств, спорта. Продолжая начатое ею дело, фонд «Отчий дом» решил, что премия имени Натальи Серовой - это справедливо и символично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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