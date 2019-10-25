В тверской дом ребёнка "Теремок" на стажировку приехали специалисты из других регионов

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-25T21:00:38+03:00

За 30 лет работы в «Теремке» воспитали более 2 тысяч детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня, 25 октября в тверском Доме ребёнка «Теремок» прошла профессиональная стажировка по социальному сопровождению семей, имеющих детей до 3 лет с ограничениями жизнедеятельности, сообщает региональный минздрав.

На стажировку к нам приехали 26 специалистов из других областных столиц и регионов: Челяюинска, Курска, Алтая, Магадана. Специалисты образования и соцзащиты приехали на курс по работе с детьми с ограниченными возможностями.

- Наше учреждение является стажировочной площадкой именно по ранней помощи детям, - рассказала главный врач Дома ребёнка «Теремок» Татьяна Жомова. - Дети раннего возраста - до 3 лет - должны получать социальную и педагогическую адаптацию, а не только медицинскую. Это помогает им в будущем легче адаптироваться в семье и посещать любые дошкольные учреждения. Для этого ведется большая работа, и этими навыками мы делимся со своими коллегами.

За 30 лет работы в «Теремке» воспитали более 2 тысяч детей, 95% из них обрели семью. Сегодня здесь воспитывают 69 детей от месяца до четырёх лет. Некоторые находятся в «Теремке» временно, из-за непростой ситуации в семье. Остальные чаще всего находят новых родителей: желающих взять ребёнка много.

«Теремок» - первое в регионе учреждение, получившее лицензию на медицинскую и педагогическую деятельность. Малышей воспитывают по системе «как дома».

ИСТОЧНИК KP.RU