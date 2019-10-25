СЕГОДНЯ 20:36 2019-10-25T20:36:25+03:00

В связи с выходными в честь Дня народного единства, изменён график доставки пенсий в Твери Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсии доставят немного раньше

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В ноябре, четвёртого числа, празднуется День народного единства. День этот, традиционно, выходной. В этом году он выпадает на понедельник. Отдыхать мы будем три дня - со 2 по 4 ноября.

В связи с праздничными и выходными днями тверскому отделению Пенсионного фонда РФ и отделениями почтовой связи пришлось согласовывать график доставки пенсий и социальных выплат.

Пенсии и другие социальные выплаты будут поступят:

- в городские отделения почтовой связи 2 ноября (за 3 и 4 ноября);

- в отделения почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница» – 1-го ноября (за 3, 4 и 5 ноября);

- в отделения почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота» – 2-го ноября (за 3 и 4 ноября).

ИСТОЧНИК KP.RU