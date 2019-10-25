В связи с выходными в честь Дня народного единства, изменён график доставки пенсий в Твери
В ноябре, четвёртого числа, празднуется День народного единства. День этот, традиционно, выходной. В этом году он выпадает на понедельник. Отдыхать мы будем три дня - со 2 по 4 ноября.
В связи с праздничными и выходными днями тверскому отделению Пенсионного фонда РФ и отделениями почтовой связи пришлось согласовывать график доставки пенсий и социальных выплат.
Пенсии и другие социальные выплаты будут поступят:
- в городские отделения почтовой связи 2 ноября (за 3 и 4 ноября);
- в отделения почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница» – 1-го ноября (за 3, 4 и 5 ноября);
- в отделения почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота» – 2-го ноября (за 3 и 4 ноября).
ИСТОЧНИК KP.RU