Министр спорта Тверской области Андрей Решетов продемонстрировал физическую подготовку

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-25T19:16:10+03:00

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Здоровый образ жизни сегодня в моде не только у молодежи и приверженцев правильного питания, но и среди представителей власти. В Тверской области руководитель Комитета по физкультуре и спорту Андрей Решетов показал, что его физическая подготовка полностью соответствует занимаемой должности.

Во время открытия спортивной площадки ГТО в селе Рождествено Калининского района, 25 октября, он вполне легко смог подтянуться на турнике 10 раз и выполнить сложное упражнение - подъем с переворотом.

Присутствующие на открытии гости хором считали вслух и поддерживали Андрея Александровича аплодисментами.

"Вот это настоящий министр спорта!" - восклицает голос за кадром. Видеозаписью с открытия с ТИА поделился глава администрации Каблуковского поселения Георгий Четвёркин.

Поддержали министра и другие почетные гости: директор Рождественской школы Дмитрий Быстров и глава администрации Каблуковского поселения тоже показали свое мастерство на перекладине.

Министр спорта Тверской области подтянулся 10 раз.Министр спорта Тверской области Андрей Решетов на открытии поселковой детской площадки сделал подъем с переворотом и 10 раз подтянулся на новом турнике.

ИСТОЧНИК KP.RU