2019-10-25T16:32:01+03:00
Общество

Правопорядок в Твери будут охранять казаки

Полицейские и казачье сообщество подписали соглашение о сотрудничестве
Ольга ТРОФИМОВА
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Общественный порядок в Твери будут охранять казаки Фото: УМВД России по Тверской областиОбщественный порядок в Твери будут охранять казаки Фото: УМВД России по Тверской области
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В пятницу, 25 октября, в Твери состоялось подписание соглашения между полицейскими и казачьим обществом.

В мероприятии приняли участие начальник Управления МВД России по городу Твери полковник полиции Алексей Комаров и товарищ атамана Тверского Отдельского казачьего общества Юрий Мякеньких.

Теперь охранять правопорядок на городских улицах вместе с полицейскими будут члены казачьего общества.

- Наша общая задача - несение службы на улицах и в местах массового пребывания граждан, осуществление профилактических мероприятий совместно с участковыми уполномоченными и инспекторами по делам несовершеннолетних, участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых, общественно-политических, религиозных, спортивных и других мероприятиях, - сказал Алексей Комаров.

В свою очередь казачий атаман отметил, что члены казачьего общества будут выполнять обязанности честно и добросовестно, соблюдать дисциплину и проявлять организованность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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