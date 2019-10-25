В Тверской области запущен межмуниципальный маршрут "Кимры-Максимцево-Тверь"
О проблеме транспортного сообщения между Кимрами и Дубной стало известно в ходе личного приема губернатора Тверской области Игоря Рудени. К главе региона обратилась жительница города Кимры Елена Никулина по вопросу обеспечения регулярных межмуниципальных и межрегиональных перевозок комфортабельными автобусами между городами Тверь, Кимры, Дубна.
Обращение жителей было рассмотрено, и с 17 сентября 2019 года первые автобусы большой вместимости вышли на линию по межмуниципальному маршруту "Кимры-Максимцево-Тверь".
Как отмечают сами жители, данный маршрут их полностью устраивает, но хотелось бы добавить и новые взамен заказным перевозкам.
ИСТОЧНИК KP.RU