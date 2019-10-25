2019-10-25T16:20:33+03:00
Общество

В Тверской области запущен межмуниципальный маршрут "Кимры-Максимцево-Тверь"

Автобусы уже вышли на линию
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области запустили новый межмуниципальный автобусный маршрутВ Тверской области запустили новый межмуниципальный автобусный маршрутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О проблеме транспортного сообщения между Кимрами и Дубной стало известно в ходе личного приема губернатора Тверской области Игоря Рудени. К главе региона обратилась жительница города Кимры Елена Никулина по вопросу обеспечения регулярных межмуниципальных и межрегиональных перевозок комфортабельными автобусами между городами Тверь, Кимры, Дубна.

Обращение жителей было рассмотрено, и с 17 сентября 2019 года первые автобусы большой вместимости вышли на линию по межмуниципальному маршруту "Кимры-Максимцево-Тверь".

Как отмечают сами жители, данный маршрут их полностью устраивает, но хотелось бы добавить и новые взамен заказным перевозкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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