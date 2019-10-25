Сезон арбузов и дынь в Тверской области еще не закончился
Очередные факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений были выявлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Центральном районе Твери.
В ходе проверки установлено, что граждане осуществляли реализацию партий арбузов и дынь, поступивших из Волгоградской области, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорное ведомство. Таким образом, были нарушены требования Федерального закона "О карантине растений".
В отношении недобросовестных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU