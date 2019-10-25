2019-10-25T16:07:51+03:00
Общество

Сезон арбузов и дынь в Тверской области еще не закончился

Бахчевыми на рынках продолжают торговать с нарушениями
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузами и дынями в Твери торговали с нарушениямиАрбузами и дынями в Твери торговали с нарушениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередные факты нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений были выявлены сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Центральном районе Твери.

В ходе проверки установлено, что граждане осуществляли реализацию партий арбузов и дынь, поступивших из Волгоградской области, не уведомив о доставке подкарантинной продукции надзорное ведомство. Таким образом, были нарушены требования Федерального закона "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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