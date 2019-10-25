Более 500 семей Тверской области получили подарки по случаю рождения малышей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-25T16:00:43+03:00

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С 1 октября на территории Тверской области начала действовать дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми – вручение подарочных наборов для новорождённых. Она была организована в регионе по инициативе губернатор Игоря Рудени. В настоящее время подарки получили уже 516 семей Верхневолжья.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Демография". Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей из 58 предметов.

В большую коробку, которую дарят малышу, входят постельные принадлежности, одежда, средства по уходу и др.

Получить подарок семьи могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU