2019-10-25T16:00:43+03:00
Общество

Более 500 семей Тверской области получили подарки по случаю рождения малышей

Набор детских вещей вручают при регистрации ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подарочные наборы получили 516 семейВ Тверской области подарочные наборы получили 516 семейФото: Ирина ТАРАСОВА
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С 1 октября на территории Тверской области начала действовать дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми – вручение подарочных наборов для новорождённых. Она была организована в регионе по инициативе губернатор Игоря Рудени. В настоящее время подарки получили уже 516 семей Верхневолжья.

Программа реализуется в рамках национального проекта "Демография". Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей из 58 предметов.

В большую коробку, которую дарят малышу, входят постельные принадлежности, одежда, средства по уходу и др.

Получить подарок семьи могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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