Жителей Твери приглашают на фестиваль национальных культур

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-25T15:52:22+03:00

Он пройдет в ДК "Химволокно" 4 ноября

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4 ноября, в День народного единства, в Твери запланированы праздничные мероприятия.

Центральной площадкой праздника станет Дворец культуры "Химволокно" на площади Гагарина, 1, в котором пройдет V Тверской фестиваль национальных культур "В единстве наций - сила народа".

В нем примут участие представители и коллективы различных национальных объединений. Площадка откроется в 14:00. В фойе будут организованы выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, фотозоны.

В 15:00 начнется праздничный концерт "Полотно дружбы".

Праздничные программы также запланированы в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках, подростковых клубах. Горожан ждут концерты, выставки, викторины, интерактивные и познавательные программы, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU