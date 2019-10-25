Жителей Твери приглашают на фестиваль национальных культур
4 ноября, в День народного единства, в Твери запланированы праздничные мероприятия.
Центральной площадкой праздника станет Дворец культуры "Химволокно" на площади Гагарина, 1, в котором пройдет V Тверской фестиваль национальных культур "В единстве наций - сила народа".
В нем примут участие представители и коллективы различных национальных объединений. Площадка откроется в 14:00. В фойе будут организованы выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, фотозоны.
В 15:00 начнется праздничный концерт "Полотно дружбы".
Праздничные программы также запланированы в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках, подростковых клубах. Горожан ждут концерты, выставки, викторины, интерактивные и познавательные программы, мастер-классы.
ИСТОЧНИК KP.RU