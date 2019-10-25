2019-10-25T15:38:27+03:00
Общество

Ремонтные работы в посёлке Литвинки Твери завершены

Теплоснабжение полностью восстановлено
Сергей ПАСТУХОВ
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Ремонтные работы в посёлке Литвинки Твери завершены.Ремонтные работы в посёлке Литвинки Твери завершены.
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Затопление подвала жилого дома в посёлке Литвинки - результат недобросовестной подготовки здания к отопительному периоду со стороны управляющей организации - ООО «ГУК Заволжского района».

24 октября в 7:30 от диспетчерской службы города Твери в «Тверскую генерацию» поступил сигнал о затоплении подвала малоэтажного жилого дома в посёлке Литвинки. Бригады «Тверской генерации» выехали на адрес незамедлительно, в 7:40 приступили к откачиванию теплоносителя и организации ремонтных работ.

После определения места повреждения в домах было восстановлено отопление. Замене подлежала муниципальная труба горячего водоснабжения, но «Тверской генерацией» было принято решение переложить не только трубы горячей воды, но и отопления, каждая из которых по 30 метров.

Теплоснабжение полностью восстановлено в 19:30, горячее водоснабжение - в 20:20 того же дня.

Безусловно, повреждения на городских коммуникациях сказываются на подаче услуг потребителям, но в данном случае все неоднозначно.

После включения теплосетей в работу сотрудники «Тверской генерации» проверили подвальное помещение жилого дома № 5 и обнаружили открытый дренаж на внутренней системе отопления, а также отсутствие ГВНС - газоводонепроницаемого сальника - на вводе в дом, что и послужило причиной затопления подвала.

Этот случай служит примером безответственной подготовки дома к отопительному периоду со стороны управляющей организации. Ежегодно «Тверская генерация» вручает под роспись всем УК, ТСЖ, ЖСК требования по подготовке систем теплопотребления к отопительному периоду с указанием мероприятий, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона.

Управляющей организацией - ООО «ГУК Заволжского района» не подготовлено 39 жилых домов, в том числе дома №№ 4 и 5 в посёлке Литвинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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