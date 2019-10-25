2019-10-25T14:24:16+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут высокого мужчину с голубыми глазами

Он пропал в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина пропал 6 октября Фото: vk.com/ВПСО "Сова" БологоеМужчина пропал 6 октября Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Бологое
Изменить размер текста:

Рябинин Эдуард Владимирович, 1961 года рождения, пропал 6 октября. Мужчина ушел из дома в ЗАТО "Озёрный" в Бологовском районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Бологое" в соцсети.

Известно, что мужчина ростом 190 см, худощавый, с голубыми глазами. Был одет в коричневую замшевую куртку, тельняшку, синие спортивные штаны, резиновые сапоги и вязаную черную шапку.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8(920)166-05-57, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правопорядок в Твери будут охранять казаки
В Тверской области запущен межмуниципальный маршрут "Кимры-Максимцево-Тверь"
Сезон арбузов и дынь в Тверской области еще не закончился
Более 500 семей Тверской области получили подарки по случаю рождения малышей
Жителей Твери приглашают на фестиваль национальных культур
Ремонтные работы в посёлке Литвинки Твери завершены
Из дачного дома жителя Тверской области украли электроинструменты
В Тверской области писать Географический диктант придут более 5000 человек
В детском саду Тверской области детей кормили некачественной рисовой крупой
В Тверской области двое мужчин нарубили елей на полтора миллиона рублей
В Тверской области пожилой мужчина хранил дома 15 килограммов наркосодержащих растений
День народного единства в Твери отметят фестивалем реконструкторов
Житель Тверской области избил кочергой сожительницу