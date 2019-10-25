В Тверской области ищут высокого мужчину с голубыми глазами
Рябинин Эдуард Владимирович, 1961 года рождения, пропал 6 октября. Мужчина ушел из дома в ЗАТО "Озёрный" в Бологовском районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Бологое" в соцсети.
Известно, что мужчина ростом 190 см, худощавый, с голубыми глазами. Был одет в коричневую замшевую куртку, тельняшку, синие спортивные штаны, резиновые сапоги и вязаную черную шапку.
Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8(920)166-05-57, 8(910)646-34-34 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU