В Тверской области ищут высокого мужчину с голубыми глазами

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-25T14:24:16+03:00

Он пропал в Бологовском районе

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Рябинин Эдуард Владимирович, 1961 года рождения, пропал 6 октября. Мужчина ушел из дома в ЗАТО "Озёрный" в Бологовском районе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка на поиск появилась в группе "ВПСО "Сова" Бологое" в соцсети.

Известно, что мужчина ростом 190 см, худощавый, с голубыми глазами. Был одет в коричневую замшевую куртку, тельняшку, синие спортивные штаны, резиновые сапоги и вязаную черную шапку.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8(920)166-05-57, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU