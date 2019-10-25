Из дачного дома жителя Тверской области украли электроинструменты
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный отжал оконную раму, проник в его дачный дом и украл электроинструменты.
На месте полицейские опросили соседей, наметили пути отхода злоумышленника и места возможного сбыта краденого.
В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 52-летний житель Калининского района. Мужчина сознался в содеянном.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU