2019-10-25T14:02:25+03:00
Происшествия

Из дачного дома жителя Тверской области украли электроинструменты

злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области поймали дачного вораВ Тверской области поймали дачного вораФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный отжал оконную раму, проник в его дачный дом и украл электроинструменты.

На месте полицейские опросили соседей, наметили пути отхода злоумышленника и места возможного сбыта краденого.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 52-летний житель Калининского района. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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