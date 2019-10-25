2019-10-25T14:03:16+03:00
Общество

В Тверской области писать Географический диктант придут более 5000 человек

Остальные смогут проверить свои знания в режиме онлайн
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверить свои знания географии может каждыйПроверить свои знания географии может каждыйФото: Мила СТРИЖ
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Хорошо ли вы помните то, что вам рассказывали на уроках географии? Это легко можно проверить, приняв участие в международной акции Географический диктант.

В воскресенье, 27 октября, Тверская область будет писать Географический диктант в пятый раз. Для проведения акции в регионе организовано более 70 площадок практически во всех муниципалитетах.

Проверять свои знания географии будут студенты, школьники, военные, работники предприятий, пенсионеры и все, кто захочет принять участие в этом масштабном мероприятии. Присоединиться может каждый. Ограничений для желающих нет.

Кроме того, впервые в истории Географического диктанта написать его смогут инвалиды по зрению. Специально для этой категории людей был разработан уникальный вариант диктанта.

Просветительская акция пройдет на 293 площадках в России и за рубежом. В Тверской области такая площадка, при участии Издательского дома "Комсомольская правда" и Фонда социального страхования РФ, будет организована в Твери на базе Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М.И. Суворова в Спортивном переулке д. 2, к. 4. Начало работы площадки в 11:00.

Перед началом диктанта его участников ознакомят с госуслугами, которые предоставляет Фонд социального страхования для инвалидов.

В частности, это обеспечение техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями (а также их ремонт и замена); выплата компенсации за самостоятельно приобретенные изделия и др.

Все площадки для проведения Географического диктанта в Твери:

- истфак Тверского государственного факультета, на Трехсвятской 16/31;

- Тверской технологический колледж, пр-кт Победы, д.37;

- Тверская гимназия №44, Октябрьский проспект 57;

- МОУ СОШ №27, Орджоникидзе 39;

- Тверской химико-технологический колледж, ул.Московская д.97;

- Тверской педагогический колледж, Октябрьский проспект, д. 71А;

- Тверской колледж сервиса и туризма, проспект Победы, дом 49/21;

- библиотека семейного чтения в Литвинках, МДК пос. Литвинки.

Вход на площадки свободный.

Проверить свои знания географии также можно онлайн на сайте организатора.

Начало диктанта в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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