В Тверской области двое мужчин нарубили елей на полтора миллиона рублей
Группу лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере, задержали сотрудники Андреапольского отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский".
На месте незаконной рубки на территории Луговского участкового лесничества полицейские застигли двух мужчин. Там же были обнаружены, изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств бензопилы, применявшиеся для незаконной добычи леса.
По версии сыщиков, двое безработных жителей Андреаполя в возрасте 34 и 35 лет заготовили и подготовили для транспортировки свыше пятидесяти деревьев породы сосна и ель. Ущерб, причиненный лесному фонду Тверской области, составил более 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную группой лиц в особо крупном размере, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU