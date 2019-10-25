2019-10-25T12:48:29+03:00
Происшествия

В Тверской области двое мужчин нарубили елей на полтора миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин нарубили елей на 1,5 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиДвое мужчин нарубили елей на 1,5 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Группу лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере, задержали сотрудники Андреапольского отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский".

На месте незаконной рубки на территории Луговского участкового лесничества полицейские застигли двух мужчин. Там же были обнаружены, изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств бензопилы, применявшиеся для незаконной добычи леса.

По версии сыщиков, двое безработных жителей Андреаполя в возрасте 34 и 35 лет заготовили и подготовили для транспортировки свыше пятидесяти деревьев породы сосна и ель. Ущерб, причиненный лесному фонду Тверской области, составил более 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. За незаконную рубку лесных насаждений, совершенную группой лиц в особо крупном размере, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы и крупные денежные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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