В Тверской области пожилой мужчина хранил дома 15 килограммов наркосодержащих растений
Торжокским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, а также частей наркосодержащего растения в крупном размере.
В ходе следствия установлено, что мужчина собирал дикорастущие наркотические растения на недалеко от своего дома и хранил их с целью последующего личного употребления. В общей сложности у обвиняемого изъято более 15 кг частей наркотических растений.
За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU