В Тверской области пожилой мужчина хранил дома 15 килограммов наркосодержащих растений

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-25T12:32:15+03:00

За хранение наркосодержащих растений мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

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Торжокским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, а также частей наркосодержащего растения в крупном размере.

В ходе следствия установлено, что мужчина собирал дикорастущие наркотические растения на недалеко от своего дома и хранил их с целью последующего личного употребления. В общей сложности у обвиняемого изъято более 15 кг частей наркотических растений.

За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU