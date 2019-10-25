День народного единства в Твери отметят фестивалем реконструкторов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-25T12:19:25+03:00

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4 ноября в Твери состоится V городской Фестиваль исторической реконструкции, кулинарии и фехтования "Страницы нашей истории: Преодолевая смуту".

Фестиваль приурочен к празднованию Дня народного единства и 410-ой годовщине победы Михаила Скопина-Шуйского на Тверской земле. В интересной интерактивной форме жителям и гостям города расскажут об исторических событиях, которые стали окончанием Смутного времени.

На фестивале будут работать две интерактивные площадки: "Заволжский посад" и "Лагерь войск Лжедмитрия II". Здесь можно будет узнать о воинском деле начала 17 века. Будут организованы рекрутское депо, выставка артиллерии, вооружения и снаряжения Московского царства 16-17 вв., стрельбище, мастер-классы по ремёслам.

Развлекать гостей будут купцы и скоморохи. Участники покажут собравшимся инсценировку сражения войск Московского царства с польско-литовскими войсками Лжедмитрия II. Завершится фестиваль концертом музыкальных коллективов.

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 18:00 часов на берегу Тверцы (Комсомольский проспект, д. 4, корп. 4).

ИСТОЧНИК KP.RU