Житель Тверской области избил кочергой сожительницу
Перед судом предстал 52-летний житель Лесного района. Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Установлено, что подсудимый, находясь дома, поссорился с сожительницей из-за того, что она употребляла спиртные напитки, и начал избивать женщину металлическим стулом и кочергой.
Женщина получила множественные гематомы (кровоподтеки) на голове, сотрясение головного мозга, перелом кисти.
Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU