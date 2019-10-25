2019-10-25T12:05:38+03:00
Происшествия

Житель Тверской области избил кочергой сожительницу

За содеянное мужчина получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области избил кочергой сожительницуЖитель Тверской области избил кочергой сожительницуФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Перед судом предстал 52-летний житель Лесного района. Мужчину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Установлено, что подсудимый, находясь дома, поссорился с сожительницей из-за того, что она употребляла спиртные напитки, и начал избивать женщину металлическим стулом и кочергой.

Женщина получила множественные гематомы (кровоподтеки) на голове, сотрясение головного мозга, перелом кисти.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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