2019-10-25T11:52:32+03:00
Общество

В Тверской области несколько домов и частный сектор на восемь часов остались без воды

Директор коммунального предприятия заплатит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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В тверской области жители частного сектора остались без водыВ тверской области жители частного сектора остались без водыФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ООО "В" требований жилищного законодательства в части предоставления коммунальных услуг.

Известно, что возле одного из домов в Западной Двине произошел прорыв водопровода, в результате которого на протяжении более восьми часов без центрального водоснабжения остались жильцы нескольких многоквартирных домов и домов частного сектора города.

Компания о произошедшем ЧП жителей не предупредила, информацию об аварийной ситуации в единую дежурную диспетчерскую службу района не направила.

По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами оштрафован директор компании.

Кроме того, как сообщает пресс-служа областной прокуратуры, в адрес директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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