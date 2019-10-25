Поддельное сливочное масло вновь нашли в магазине в Твери

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-25T11:45:43+03:00

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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в одной из торговых точек города Твери.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межветеринарной лаборатории установлено, что в пробе продукции масла сладко-сливочного "Традиционное" с массовой долей жира 82,5%, произведенного в Московской области, выявлена фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", а также Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

- Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU