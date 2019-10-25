В Тверской области водитель не справился с управлением и перевернулся на легковушке
Пострадавший госпитализирован
Водитель опрокинулся на легковушке в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 24 октября, на 37-м км автодороги Москва-С. Петербург-Конаково-Иваньково, в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 26-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" ехал в темное время суток, на неосвещенном участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
У пострадавшего водителя произведен забор крови на состояние опьянения. В результате ДТП с полученными травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU