2019-10-25T11:13:06+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель не справился с управлением и перевернулся на легковушке

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель опрокинулся на легковушке в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель опрокинулся на легковушке в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 24 октября, на 37-м км автодороги Москва-С. Петербург-Конаково-Иваньково, в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 26-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" ехал в темное время суток, на неосвещенном участке дороги не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

У пострадавшего водителя произведен забор крови на состояние опьянения. В результате ДТП с полученными травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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