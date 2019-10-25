На пешеходном переходе в Твери сбили молодую девушку
Угрозы жизни пострадавшей нет
В Твери "на светофоре" сбили девушку Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 24 октября, на улице Горького, в районе дома №93/4 в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Рав 4", при повороте налево на регулируемом перекрестке сбил 22-летнюю девушку-пешехода.
В результате ДТП пострадавшая с полученными травмами была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи, после оказания медицинской помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU