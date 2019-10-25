2019-10-25T08:32:11+03:00
Общество

В Твери пенсионерам расскажут, как не стать жертвой мошенников

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции в библиотеках города
Ольга ТРОФИМОВА
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Правовой марафон для пенсионеров пройдет в ТвериПравовой марафон для пенсионеров пройдет в ТвериФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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30 октября в Твери пройдет правовой марафон для пенсионеров. Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова проведет видеоконференцию на тему: "Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников".

На мероприятии выступят представители российских банков, прокуратуры Тверской области, регионального Управления Роспотребнадзора, УМВД России по Тверской области.

Видеоконференция пройдет в филиалах муниципальной библиотечной системы города Твери по адресам:

- центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, Тверской проспект, 5;

- мультимедийный библиотечный центр (филиал №19), ул. С. Перовской, 12;

- библиотека семейного чтения поселка Химинститута (филиал №16), пос. Химинститута, 26;

- библиотека семейного чтения мкр-на «Юность» (филиал №30), ул. Артюхиной, 15 корп. В;

- библиотека семейного чтения пос. Литвинки (филиал №36), пос. Литвинки, Дворец культуры.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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