В Твери пенсионерам расскажут, как не стать жертвой мошенников
30 октября в Твери пройдет правовой марафон для пенсионеров. Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова проведет видеоконференцию на тему: "Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников".
На мероприятии выступят представители российских банков, прокуратуры Тверской области, регионального Управления Роспотребнадзора, УМВД России по Тверской области.
Видеоконференция пройдет в филиалах муниципальной библиотечной системы города Твери по адресам:
- центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, Тверской проспект, 5;
- мультимедийный библиотечный центр (филиал №19), ул. С. Перовской, 12;
- библиотека семейного чтения поселка Химинститута (филиал №16), пос. Химинститута, 26;
- библиотека семейного чтения мкр-на «Юность» (филиал №30), ул. Артюхиной, 15 корп. В;
- библиотека семейного чтения пос. Литвинки (филиал №36), пос. Литвинки, Дворец культуры.
К участию приглашаются все желающие. Начало в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU