2019-10-24T23:32:30+03:00
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В зале костела Твери пройдет концерт камерного ансамбля "Классика" "Венок танцев"

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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27 октября в зале костела Твери пройдет концертная программа Дипломанта международных фестивалей, камерного ансамбля "Классика" - "Венок танцев".

Перед зрителям коллектив выступит в составе: Наталья Вовченко и Розалия Юдина (скрипка), Евгения Докудовская (альт), Любовь Просвирова (виолончель).

В программе прозвучат сочинения композиторов: Ф. Шопена, И. Штрауса, И. Брамса, П.И. Чайковского, Г. Форе, А. Пьяццолла и др.

По традиции пройдет и показ картин художника-графика Андрея Юдина "Мои пленэры".

Начало в 16.00.

Адрес: ул. Советская, 61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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