В зале костела Твери пройдет концерт камерного ансамбля "Классика" "Венок танцев"
Начало в 16.00
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27 октября в зале костела Твери пройдет концертная программа Дипломанта международных фестивалей, камерного ансамбля "Классика" - "Венок танцев".
Перед зрителям коллектив выступит в составе: Наталья Вовченко и Розалия Юдина (скрипка), Евгения Докудовская (альт), Любовь Просвирова (виолончель).
В программе прозвучат сочинения композиторов: Ф. Шопена, И. Штрауса, И. Брамса, П.И. Чайковского, Г. Форе, А. Пьяццолла и др.
По традиции пройдет и показ картин художника-графика Андрея Юдина "Мои пленэры".
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Советская, 61.
ИСТОЧНИК KP.RU