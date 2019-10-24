Детско-юношеский фестиваль «Правнуки Победы» пройдет в Твери

24 Окт. 22:43 2019-10-24T22:53:51+03:00

На фестивале будет представлено детское песенное и кино-творчество школьников Твери и региона. Фото: Отдел культуры Тверской и Кашинской епархии

Изменить размер текста: A A

7 ноября в малом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы пройдет патриотический детско-юношеский фестиваль кино-творчества «Правнуки Победы».

Фестиваль учрежден совместными усилиями Отдела культуры Тверской Епархии, Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», студией телевизионных программ «Акценты» и Многопрофильной гимназией № 12 Твери.

- Главная цель фестиваля увлечь молодежь сбором информации о своих родственниках – участниках Великой Отечественной Войны, ее изучением, сохранением и оформлением в многообразных формах: песенном творчестве, стихах, рисунках, видео сюжетах, фото альбомах и других видах творчества, - рассказывают организаторы.

На фестивале будет представлено детско-юношеское кинотворчество школьников Твери и региона, посвященное участникам Великой Отечественной Войны и защитникам Родины. Также прозвучат песни и стихи военных лет.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU